Eugenio Derbez narra cómo ha cambiado la vida en Los Ángeles con la llegada del coronavirus

View this post on Instagram

Así es como Eugenio extraña México. 😍❤️🥰 @ederbez _______________________________________________ #coronavius #Viris #globoaerostatico #EugenioDerbez #AlessandraRosaldo #VadhirDerbez #JoseEduardoDerbez #Aitana #AitanaDerbez #LosDerbez #AitanaRosaldo #DerbezRosaldo #RosaldoDerbez #FamiliaDerbez #AislinnDerbez #FionaDerbez #MauricioOchamann #Kai #kailaniochmann #Kailani #Fiona #FionaDerbez #FamiliaDerbez #LosDerbez #DerbezRosaldo #RosaldoDerbez #kaibb