Reseña: Pokémon Mundo Misterioso, Metro Redux, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y Echo Show 8

Estas son las recomendaciones para que te quedes en casa a jugar sin importar qué consola tengas

Vuelven los lanzamientos de tecnología sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos de títulos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en casa, en esta ocasión te presentamos la reseña de Pokémon Mundo Misterioso, Metro Redux, One Punch Man: A Hero Nobody Knows y el Echo Show 8.

Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate DX

Es más que un remake, pues ahora los gráficos de 2D, ahora son en 3D y en alta definición. En este título, el sueño de muchos se hace realidad al tomar el control directamente de los Pokémon mientras que recorremos calabozos generados al azar en donde encontramos, trampas, enemigos y acertijos.

La historia es sencilla, nada fuera de lo común pero que te llena de ternura, incluso si jugaste la versión original, solo que en esta ocasión en un mundo aún más colorido con una gran variedad de contenido opcional el cual es inmenso y desafiante.

Lo malo es que la verdad hay pocas novedades relevantes con respecto al original y toma un poco de tiempo tomar el ritmo del juego. A diferencia de otros juegos de Switch aquí lo que destaca no es que lo podemos jugar en donde sea pues eso ya lo habíamos hecho, si no que ahora lo podemos jugar en nuestra televisión.

Metro Redux

Es una recopilación que incluye las versiones Redux de Metro 2033 y Metro: Last Light, remasterizadas e incluyen todos los contenidos descargables que se lanzaron en su momento, pero en esta ocasión lo mejor es que los podemos jugar a donde quiera que vayamos gracias a las versiones del Nintendo Switch.

La historia de Metro 2033 y Last Light están conectadas pues este último es una secuela directa de la trama del primero y ocurre un año después de los sucesos en un mundo destruido debido a una guerra nuclear en donde las personas viven bajo la tierra, escondida en el metro.

Y como continúa la historia a base de uno de los finales alternativos de 2033 no te contamos más para que tú mismo descubras de qué se trata. La trama es lo mejor, un gameplay fácil de adaptarse y aunque hay algunos tiempos de carga demasiado largos eso no le quita que sean grandes juegos que debes tener.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Se trata de un juego perfecto para quienes aman este anime y para quien no lo conozca también pues está lleno de referencias a lo que se puede disfrutar en él. Eso sí como su nombre lo dice, el protagonista no es el héroe que la mayoría conoce, si no uno que nosotros mismos tenemos que crear desde cero para así formar parte de una Asociación de Héroes.

En cuanto al gameplay es bastante similar a lo que hemos visto en juegos desarrollados por Namco Bandai, así que es sencillo, pero te mantiene pegado al control, aunque la verdad a veces las misiones son algo repetitivas no dejan de ser divertidas.

Los gráficos y la música cumplen bastante bien su cometido pues te hacen sentir como si estuvieras dentro del anime, está disponible para Ps4, One y PC.

Echo Show 8

Se trata de uno de los gadgets más interesantes de Amazon gracias a sus funcionalidades y a todo lo que podemos hacer gracias a su enorme pantalla táctil.

Por si no lo sabías, forma parte de la gama de equipos inteligentes con los cuales puedes hacer un sin fin de tareas, con solo pedírselo a Alexa.

Entre las funcionalidades que nos llaman la atención es el que si tienes un sistema de video en el timbre de tu casa, puedes ver a la persona que te visita como si se tratara de un interfon.

Otra es que hasta puedes ver series y si pones música, la letra de muchas canciones aparece para que puedas cantarlas sin equivocarte.

Es muy sencillo de manipular y configurar, además que cada vez hay más aparatos que son compatibles con él por lo que no nos queda duda que al fin, el futuro nos está alcanzando.

