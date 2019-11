Reseña: Pokémon Sword and Shield, Star Wars Jedi: Fallen Order, Shenmue III y MediEvil

Te presentamos las mejores recomendaciones para que te quedes en casa a jugar sin importar qué consola tengas

Como cada semana, sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras te reseñamos de títulos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en casa, esta vez, la reseña de Pokémon Sword and Shield, Star Wars Jedi: Fallen Order, Shenmue III y MediEvil.

Pokémon Sword and Shield

Al fin está disponible la nueva aventura de los Pokémon, con una historia que a pesar de no variar prácticamente en nada mantiene su encanto y hace que de nueva cuenta queramos capturar a todos.

En esta ocasión, la historia se desarrolla en la región Galar, donde habrá 100 nuevos Pokémon de la octava generación más 300 más delas versiones anteriores, y eso es de las pocas observaciones que tendríamos pues nos hubiera encantado tenerlos a todos, algo que se compensa con la presencia de los Pokémon regionales, que son básicamente variaciones de los que ya conocemos por color y tipo, básicamente.

El mapa también tiene algunos detalles llenos de altibajos, pues parece que no está del todo bien distribuido, además solo hay dos lugares para adentrarnos en el agua, algo que contrasta con entregas anteriores.

Las batallas son fluidas y los gráficos muy bien detallados, por primera vez hechos con tal detalle para la franquicia principal de estas adorables criaturas.

Además, cuando lo termines, puedes seguir jugando para mejorar el poder de tus Pokémon y gracias a la inclusión de otros dos personajes, aunque la verdad no le aportan mucho de novedad ya que para los fans de hueso colorado, lo importante será criar y capturar a todos los Pokémon que estén a nuestro alrededor.

Definitivamente recomendados sobre todo si eres fan de estas criaturas, pero si no, es el motivo perfecto para hacerte seguidor. Está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

Lee También: Reseña: Death Stranding, Just Dance 2020, Need For Speed Heat y Marvel Ultimate Aliance 3: The Black Order

Star Wars Jedi: Fallen Order

Para todos los fanáticos de esta saga, pueden estar tranquilos, pues cumple con creces las expectativas.

Es un título de acción y aventura cuya historia se desarrolla cinco años después del episodio III: La venganza de los Sith.

Los controles son fáciles pero precisos, con una enorme posibilidad de hacer todo tipo de acciones. En cuanto a los gráficos, son espectaculares, mientras que la música y el diseño de audio, son como solo una franquicia como esta podría serlo.

No hay más que decir que recomendarte que le pongas las manos encima, pues no te arrepentirás de invertir en él, seas o no fan de la saga. Está disponible en PS4 One y PC.

Shenmue III

Se trata de la continuación de uno de los juegos de culto más queridos en el mundo de los videojuegos y del cual esperamos casi 20 años para tener la continuación en nuestras manos.

Inicia precisamente en donde la entrega anterior acabó, por lo que en especial, los fans de la saga podrán saber qué es lo que le depara a nuestro héroe. Al ser una continuación directa, prácticamente no hay ninguna novedad, se mantiene el sistema de juego así como el tipo de misiones a las que los que ya conocen la saga están acostumbrados.

Las peleas son bastante sencillas, por lo que si no conoces el título, te podemos decir que si buscas mucha acción aquí no la encontrarás, al contrario, lo que hace único a este juego es disfrutar los detalles que hay alrededor del mundo abierto con una historia dramática que se siente como un manga japonés puro.

En este sentido, aceptamos que no es un juego para todos, pero si le das la oportunidad, no dudamos que también te hagas fan. Está disponible para PS4 y PC.

MediEvil

Se trata del remake del juego que disfrutamos hace poco más de dos décadas en el PS1, con uno de los héroes más icónicos de aquel entonces.

La historia cuenta lo mismo, sobre el regreso del legendario Sir Daniel Fortes que tendrá que enfrentar al mago Zarok.

En lo que sí hay diferencias es en lo visual, pues en contraste con otros juegos, a este sí lo rehicieron desde cero en cuanto al aspecto visual es espectacular, los detalles cuidados al máximo, dignos de esta generación.

El punto flojo de nueva cuenta es la cámara pues tiene bastante detalles que son bastante molestos. De ahí en fuera el gameplay cumple sin ser nada fuera de lo normal. Así que si no jugaste el original este es el momento de ponerle tus manos encima para PS4.

Reseña Call of Duty: Modern Warfare; Plants vs. Zombies; Overwatch; Digimon Story Cyber Sleuth

Reseña videojuegos: FIFA 20, Ghost Recon Breakpoint, Dragon Quest XI S y Code Vein

Reseña Videojuegos: Daemon X Machina, Borderlands 3, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered y LEGO Jurassic World

Reseña videojuegos: Astral Chain, Gears 5, PES 2020 y Yu-Gi-Oh: El Legado del Duelista

Reseña: Madden NFL 20, Oninaki, The Dark Pictures: Man of Medan y Final Fantasy VIII Remastered

Reseña Videojuegos: Daemon X Machina, Borderlands 3, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered y LEGO Jurassic World