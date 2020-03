Abrazando el éxito con los pies

¿Qué limitaciones tienes tú? Te aseguro que tus retos en la vida no se comparan con los que enfrenta Adriana todos los días

¿Te imaginas no tener brazos pero ser capaz de enhebrar una aguja, tocar chelo, picar tomate, cepillarle el cabello a tu hija y hasta comer sushi con palitos? Seguro piensas que no serías capaz de hacer estas cosas o vivir tu vida normal sin tener brazos, así pensaba yo hasta que conocí a Adriana Macías, la invitada a mi show transmitido a través de mi Facebook Live todos los miércoles en la noche, el cual titulé esa noche “Famosa sin brazos te va a inspirar”

Hasta sus 7 años pensaba que sus brazos le iban a crecer, así como lo hacía su pelo, pero al darse cuenta que esto no iba a suceder, sus padres le consiguieron unas prótesis que le facilitaran todo incluso la aceptación social, pero ella no se adaptó a éstas y se rehusó a usarlas y a partir de ese momento sus pies se volvieron en sus brazos, aprendió a ser autosuficiente y en vez de ser una carga para su familia se convirtió en madre, abogada, pintora, escritora, conferencista y una gran motivadora que alienta a los demás a descubrir sus capacidades y luchar por sus sueños sin importar cualquier adversidad o limitación.

Después de haber tenido la fortuna de conocer a Adriana, puedo decir que la próxima vez que me pregunten a quién admiro seguro me vendrá ella a la mente y no por su limitación física sino por su talento de saber darle la vuelta a todo incluyendo lo más difícil, para ella todo tiene solución a tal punto que al no encontrar trabajo por su discapacidad creó su propia compañía, al no adaptarse a las prótesis aprendió a utilizar sus pies y para no sentirse una carga aprendió a ser autosuficiente y a valerse por ella misma en todos los aspectos de su vida.

Así que si tu hoy te sientes desmotivada para lograr un sueño, te invito a que recuerdes que siempre hay alguien más desafortunado que tú haciendo realidad sus sueños, por eso te pregunto ¿Qué limitaciones tienes tú? Te aseguro que tus retos en la vida no se comparan con los que enfrenta Adriana todos los días, así que cualquiera que sea tu limitación, no es excusa para no lograr tus sueños.

