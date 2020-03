Lo que necesita saber sobre el ‘aislamiento’ en California

El gobernador ha ordenado a las personas mayores de edad y a las personas con enfermedades crónicas que se queden en casa durante la crisis del coronavirus.

Foto: Photo by Anne Wernikoff for CalMatters / Cortesía

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que las personas mayores y las personas con afecciones crónicas se aíslen durante la pandemia de coronavirus, planteando preguntas sobre la capacidad del estado para garantizar la entrega de alimentos, medicamentos y servicios a algunos de sus residentes más vulnerables.

Newsom prometió que su oficina abordaría cuestiones específicas relacionadas con esta directiva en un plan que se publicará hoy martes, luego de que funcionarios estatales y la industria privada colaboren y resuelvan los detalles. No dijo cuánto tiempo esperaba que la gente tuviera que aislarse, ya que nadie sabe cuánto durará la pandemia o qué tan grave será.

Tampoco está muy claro cómo el gobierno coordinará la entrega de comidas a aproximadamente a 5.7 millones de adultos mayores de California y otros millones de californianos que sufren trastornos cardíacos, respiratorios, renales y del sistema inmunológico.

“Lo estamos haciendo con los ojos bien abiertos ante la magnitud de lo que eso significa y la necesidad de proporcionar servicios integrales para apoyar a nuestros adultos mayores que necesitan suministros médicos, que necesitan comidas y cosas por el estilo”, dijo Newsom en una conferencia de prensa el domingo.

Aunque el aviso del gobernador no tiene el poder de una ley, Newsom dijo que no dudaría en firmar una orden ejecutiva que la haga obligatoria si no se sigue la directiva.

“Si desea establecer un marco de ley marcial que sea la máxima autoridad y cumplimiento, tenemos la capacidad de hacerlo, pero en este momento no estamos pensando que sea una necesidad”, dijo Newsom.

Entonces, ¿cómo va a funcionar esto?

El método tradicional de entregar alimentos a las personas de la tercera edad es a través de “puntos de acceso” como un centro para personas de la tercera edad, dijo el director ejecutivo del Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, Michael Flood. Pero docenas de personas mayores que se congregan en un espacio pequeño ya no es factible, por lo que habrá que considerar otras opciones.

Newsom enfatizó varias veces que el estado se asociará con la industria privada para responder a la pandemia, ya sea que eso signifique alimentar a los niños con almuerzos gratuitos o de precio reducido de distritos escolares cerrados, o personas mayores que se están aislando. Flood dijo que el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles prevé algo similar para alimentar a los 28,000 adultos mayores que atiende cada mes.

“Nunca hemos tenido este tipo de discusión, cómo podemos aprovechar la logística [de la industria privada] para entregar a una organización sin fines de lucro”, dijo Flood. “Vamos a tener que resolver esto”.

Newsom dijo que su guía de autoaislamiento se aplicaría a los aproximadamente 5.3 millones de personas mayores de 65 años o más que viven en el estado. Sin embargo, según los números del Censo de 2019, ese número puede estar más cerca de 5.7 millones.

Y no solo se aconseja a los ancianos que se queden en casa. También lo son las personas con afecciones crónicas subyacentes. Eso significa personas con enfermedades cardíacas y respiratorias, diabéticos y asmáticos.

En California, aproximadamente uno de cada tres adultos, o sea, más de 8 millones de personas, viven con enfermedades cardiovasculares, desde presión arterial alta hasta insuficiencia cardíaca, según datos del estado de 2016.

Además, alrededor de 2.5 millones de adultos en el estado han sido diagnosticados con diabetes, mientras que 2.3 millones de adultos tienen asma y se estima que otros 1.5 millones tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.

Los funcionarios de salud dicen que los adultos mayores, así como las personas con sistemas inmunes comprometidos y aquellos con afecciones médicas crónicas subyacentes, parecen tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves y potencialmente mortales por el coronavirus.

De los 335 casos positivos de California hasta el domingo, 116 se encontraban entre personas mayores de 65 años.

¿Pueden ir al supermercado o a la farmacia?

La idea del gobernador es mantener a las personas que pueden estar enfermas lejos de las personas mayores y las personas con sistemas inmunes vulnerables o corazones, riñones y pulmones debilitados.

Newsom no dio ningún consejo específico, pero su plan probablemente significaría que las personas se queden en casa a trabajar en lugar de asistir a lugares públicos, tanto como sea posible, y no se reúnan con amigos, incluso en casa.

Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención (CDC) de Enfermedades dicen que las personas deben restringir las actividades fuera de sus hogares, excepto para buscar atención médica. El domingo, los CDC informaron que todas las reuniones de 50 personas o más se cancelarán durante las próximas ocho semanas, desde bodas hasta eventos deportivos.

En Nueva Zelanda, el protocolo de autoaislamiento permite que otros entreguen alimentos y suministros a quienes están aislados.

Hasta hace poco, solo a las personas que estaban infectadas o se creía que estaban infectadas por el coronavirus, pero que no requerían hospitalización, se les había pedido que se aislaran en sus hogares durante 14 días.

Newsom reconoció que pedirle a millones de personas mayores que se quedaran en casa estaba destinado a crear ansiedad.

“Lo estamos haciendo con los ojos bien abiertos ante la magnitud de lo que eso significa”, dijo. Agregó que su equipo está trabajando en servicios para ayudar a estos adultos mayores con alimentos y medicamentos.

En China

En China, donde se detectó por primera vez el virus, la mayoría de las muertes se produjeron entre adultos mayores, que tienden a tener un sistema inmunológico más débil y una tasa más alta de enfermedades crónicas. Si bien la tasa de mortalidad de COVID-19 sigue siendo baja, alrededor del 2.3 por ciento, aumenta con la edad o cuando se combina con una enfermedad crónica.

Por ejemplo, la tasa de mortalidad de COVID-19 en China para las personas con enfermedades cardíacas aumentó a 10.7 por ciento y a 7.3 por ciento para pacientes con diabetes. La tasa de mortalidad para las personas con enfermedades respiratorias fue del 6.3 por ciento.

De manera similar, en Italia, un análisis nacional realizado a principios de este mes encontró que la edad promedio de 105 personas que murieron en relación con COVID-19 era 81. La mayoría de esos pacientes eran hombres y dos tercios de ellos tenían tres o más afecciones existentes.

Este artículo es parte de CalMatters, un proyecto periodístico con varias salas de redacción en California.

Para leer la historia en su versión original y en inglés visite CalMatters.org