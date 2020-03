Los motivos que causan anorexia en un perro y cómo resolverlo

A diferencia de la anorexia en humanos, los canes dejan de comer por razones concretas y no se trata de un trastorno alimenticio

La anorexia canina es un estado durante el cual el perro rechaza la comida, no es un trastorno alimenticio como sucede con las personas, simplemente es una conducta durante la cual el perro deja de comer por razones concretas como pueden ser diversas enfermedades o problemas etológicos que tienen remedio.

Sin importar cuál sea la razón por la que un can deja de comer, se debe encontrar una solución pronto, ya que comenzará a perder una cantidad importante de peso y se producirá la destrucción de los tejidos de reserva del animal que puede tener consecuencias fatales, de acuerdo con Mis Animales.

Se debe buscar la causa por la que un perro deja de ingerir alimentos antes de intentar forzarlo, se debe llevar al veterinario para que le hagan una revisión completa y asegurarse que no se trata de la consecuencia de alguna enfermedad grave.

Enfermedades causantes de anorexia canina

Casi cualquier patología puede causarla pero según estudios llevados a cabo, los dos principales motivos se deben a cuestiones infecciosas o parasitarias. En la mayoría de los casos, tras un análisis de las heces y otro sanguíneo, suele aparecer el agente causante, parásitos o virus como el que provoca la parvovirosis. Otras enfermedades víricas que llevan a un can a dejar de comer son moquillo, hepatitis vírica, leptospirosis y tos de las perrera.

Los problemas del tubo digestivo como la gastritis hacen que el animal coma menos o rechace totalmente el alimento. Incluso, si intenta comer puede vomitar. La enfermedad renal crónica o patologías cardíacas pueden llevar al animal a dejar de comer. las intoxicaciones por veneno o alimenticias o la ingestión de plantas tóxicas también provocan falta de apetito.

Factores ambientales para que un perro deje de comer

Los perros son animales pensantes que sienten y desarrollan emociones complejas que están mediadas por estímulos ambientales, vivencias, aprendizajes y niveles hormonales. Un can puede dejar de comer por tristeza, ansiedad o frustración. Por ejemplo, si su dueño se ausenta, si aparece un nuevo miembro en el grupo familiar, si le riñen o si es maltratado.

Además, la ausencia de estímulos y el aburrimiento, aunque normalmente causan otros tipos de problemas conductuales, también pueden causar anorexia canina. En otros casos la calidad de la comida es muy mala o simplemente al perro no le gusta.

¿Cómo hacer que la mascota coma?

Lo primero es acudir al veterinario y si se descartan problemas físicos y enfermedades, hay que informarse si el alimento que suministramos a la mascota es de buena calidad. En el mercado existen distintos tipos de alimento, ya sea seco, húmedo o fresco. Hay que averiguar cuál prefiere a mascota. Se debe evitar dar comida para humanos porque podrían darse carencias en el perro a largo plazo. Por ejemplo, no se debe alimentar a un can sólo con arroz y pollo porque necesita vísceras, grasas, etc.

Si todo lo anterior está bajo control, entonces se debe analizar si ha habido cambios en la casa que hayan podido afectar al perro y si no mejora, acudir a un etólogo canino que pueda determinar qué le está ocurriendo al perro.

