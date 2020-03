Camila Sodi en cuarentena por posible contagio de coronavirus

La sobrina de Thalía se encuentra aislada

Camila Sodi informó en Instagram que está aislada por temor a haber contraído el coronavirus. La protagonista de “Rubí” reveló que un amigo salió positivo al COVID-19 y es muy probable que ella lo haya adquirido.

La sobrina de Thalía se encuentra en cuarentena para no contagiar a más personas. Sodi dijo no tener ningún síntoma hasta la fecha y no se ha hecho la prueba para dar prioridad a otras personas de más alto riesgo, debido a la escasez de los kits.

Sodi dejó saber a sus admiradores que le mandaran tips de que hacer mientras está alejada del mundo.