Kylie Jenner: “es muy importante que se aíslen”

La joven empresaria le ha pedido a sus fans que se aíslen y procuren tanto su salud como la de todos aquellos que pueden ser vulnerables ante este virus

Foto: Dia Dipasupil/Getty Images for MTV

En los últimos días las celebridades han inundado sus perfiles en las redes sociales de publicaciones animando a sus seguidores a que se queden en casa y ofreciéndoles ideas para no aburrirse durante el período de aislamiento recomendado por las autoridades ante la crisis del coronavirus.

La mayoría de esas personalidades coinciden en que esta cuarentena autoimpuesta está afectando a su estado de ánimo, pero hay una que cuenta con bastante experiencia en estas lides: Kylie Jenner.

Según se ha encargado de recordar la joven empresaria a todos sus fans, sabe muy bien qué les está pidiendo que sacrifiquen a largo plazo cuando les recomienda que no salgan a la calle porque, en la segunda mitad de 2017, ella se convirtió en una reclusa por voluntad propia.

“Yo estoy en el octavo día. Mi embarazo me preparó para esto. No salí de casa durante meses“, ha señalado en las Stories de su Instagram. “Espero que todos estén bien. Ahora mismo es muy importante que se aíslen para asegurarse de que no ponen en peligro su salud o la de otros que sean vulnerables ante este virus“, ha recordado de nuevo a sus admiradores.

En febrero de 2018 Kylie anunció la llegada al mundo de su primer retoño, la pequeña Stormi, publicando un vídeo casero en el que se la veía por primera vez embarazada. Anteriormente los paparazzi habían sido incapaces de sacar ninguna fotografía en la que se viera claramente que estaba esperando un bebé porque ella apenas se dejaba ver en público y, cuando no le quedaba más remedio que abandonar su hogar, lo hacía envuelta en varias capas de ropa ancha que disimulaban su abultada barriga.