¿No soportas la cuarentena? Estos son los signos más impacientes del zodiaco

La paciencia no es una virtud que poseen estos 6 signos del zodiaco

La paciencia es una virtud que no todos los signos del zodiaco poseen, mientras que hay quienes llevan un ritmo pausado en la vida y se toman el tiempo para analizar cada situación con sorprendente calma, hay otros que viven el día tan rápido como les es posible.

Con la llegada del coronavirus, la rutina ha sufrido un cambiado y nuestras actividades se han visto alteradas ante la necesidad de cumplir con las medidas de precaución para evitar contagios. Existen personas que el resguardado en el hogar no les afecta y encuentran la manera de pasar el tiempo, pero hay quienes desean que esto acabe pronto y no soportan estar un minuto más encerrados en sus casas. La impaciencia es una característica que comparten estos 6 signos zodiacales.

Aries

Si algo les molesta a los Aries es esperar. No les gusta tomarse el tiempo para respirar y seguir con la carrera de la vida. Cuando quieren algo lo desean en el momento y son de los que hacen sus labores lo más rápido posible. Esta es una época para practicar la paciencia que nunca han tenido.

Géminis

Tienden a aburrirse con facilidad y quieren que los cambios se hagan rápido. Les encanta que la rutina se rompa y son capaces de hacer lo que sea para evitar caer en lo cotidiano. Suelen abandonar proyectos y dejar cosas inconclusas, así que la paciencia debe ser algo que practiquen a diario.

Leo

La paciencia no es el fuerte de los Leo. Podrán brillar en todos lados y tener infinidad de cualidades, pero conservar la calma no es una de ellas. Son las clásicas personas que no pueden ver que alguien haga las cosas lentamente, intentarán ayudarle para que acabe pronto.

Libra

Tratan de llevar una vida equilibrada y tranquila pero la realidad es que tienen poca paciencia. Se enojan cuando los dejan en espera y viven de manera acelerada. Los Libra suelen ser nerviosos cuando baja considerablemente su ritmo de vida.

Sagitario

Su felicidad se convertirá en furia en un segundo si algo no fluye como espera. Son de los que se exaltan cuando se pospone una reunión, un vuelo o lo dejan esperando. Suelen ser aventureros por lo que desean estar haciendo algo las 24 horas y son impacientes cuando no hallan qué hacer.

Acuario

El carisma que tiene Acuario contrasta con la impaciencia que los gobierna con frecuencia. Si hay algo que requiere mucho tiempo, simplemente evitarán hacerlo ya que desean actividades que sean rápidas y dinámicas. El reloj es vital para ellos: nunca dejarán de verlo y sienten que cada minuto que no hacen algo es desperdiciado.

