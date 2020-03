Un misterio mas en el caso: ¿Dónde está el celular de Ronaldinho?

El brasileño 'no tenía' teléfono al momento de su captura, pero... ¿quién no tiene un celular?

Ronaldinho cumplirá 40 años en prisión el próximo 23 de marzo. Dalia López, presunta ‘mente maestra’ del caso en el que está imputado, decidió no presentarse a declarar por “miedo al coronavirus” y esto afecta directamente las posibilidades del brasileño para salir en libertad, pues se requieren sus testimonios para deslindarlo de un caso muy retorcido.

Uno de los elementos más importantes de la fiscalía en este caso será la revisión de los teléfonos celulares de los implicados, sin embargo, en esta revisión, un nuevo misterio ha salido a la luz.

El caso de @10Ronaldinho se podría aclarar cuando se analice el contenido del celular del brasileño y su hermano. Detalles. » https://t.co/1ZEXAJW0TO — Primicias (@Primicias) March 16, 2020

“En este caso, se autorizó las pericias sobre cinco celulares: dos del señor Wilmondes Sousa Lira, uno de Paula Lira –esposa de Wilmondes–, uno de Roberto de Assis Moreira y uno de la señora Galloso, que es la persona que retiró el documento original y luego lo brindó a este grupo criminal”, declaró el fiscal Marcelo Pecci a la cadena paraguaya ABC.

Perícia do celular de Ronaldinho pode demorar mais uma semana; confira: https://t.co/gb53yn17NP pic.twitter.com/Q4dH0j0TcU — iG Esporte (@igesporte) March 18, 2020

Sí, lo extraño es que el teléfono de Ronaldinho no fue mencionado y esto es por que, según la fiscalía, el ex jugador ‘no tenía celular’ al momento del allanamiento en su habitación del lujoso hotel Yacht y Golf Club de Asunción.

“El celular de Ronaldinho no se incautó. No hay constancia que haya tenido un celular disponible consigo en el momento del allanamiento. No tenía. Al momento del allanamiento por lo menos no estaba allí. Por mi experiencia creo que toda persona tiene un celular. Quizás haya estado resguardado en otro lugar”, declaró el fiscal.