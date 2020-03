Chivas juega contra el coronavirus en redes sociales

View this post on Instagram

Todos los ejercicios son de 20 seg de trabajo por 20 seg de recuperación, al terminar cada serie tienes 1 minuto de descanso para iniciar la siguiente. 3/4 series. 1- Skipping con braceo. 2- Plancha con elevación de brazo alternado. 3- Jumping jacks. 4- Plancha dinámica con extensión de codos. 5- Desplantes alternados. 6- Plancha lateral con giro 10 seg por lado. 7- Sentadilla con salto. 8- Lagartijas. 9- Sentadilla sumó dinámica.