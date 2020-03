Fernanda Castillo dedica emotivo mensaje a su hermana por el Día Mundial del Síndrome de Down

View this post on Instagram

Mi hermana Mariana y yo. Mariana es inteligente y sensible, consigue lo que se propone , ama cantar y bailar, compone música y toca instrumentos. Es una mujer llena de ganas y con una seguridad que ya quisiera yo para un fin de semana.❤️ Todos somos diferentes y esas diferencias nos hacen quienes somos , personas únicas llenas de sueños , con gustos y personalidades diferentes pero con los mismos derechos y posibilidades de lograr lo que deseamos. Hoy es el #diamundialdelsindromededown ,todas y todos podemos contribuir a promover un trato igualitario y la inclusión social de las personas con síndrome de Down. La foto de los calcetines diferentes celebra este día!gracias Emilio @emiliocrack21 ❤️ #DiaMundialDelSíndromeDeDown