La astrología explica cómo se defiende cada signo del zodiaco

Cada persona tiene una estrategia para enfrentar situaciones amenazantes

Los signos del zodiaco determinan características de personalidad de cada uno de nosotros y aquí podemos encontrar una explicación de por qué algunas personas les resultan mucho más difícil defenderse que a otras.

Todos tenemos diferentes formas de reaccionar cuando nos sentimos intimidados. Es natural que, ante una situación amenazante, tengamos un mecanismo de defensa para evitar ser lastimados.

Cómo se defiende cada signo del zodiaco

Aries

Un rasgo de personalidad que define a los Aries es su capacidad de defenderse. No tienen miedo a decir lo que piensan y son muy decididos cuando se trata de actuar. Mantienen una actitud positiva que les ayuda a no sentirse intimidados. Sin embargo, la ira puede llevarlos a reaccionar con demasiada fuerza.

Tauro

Cuando se trata de defenderse son duros, fuertes y directos. Miran a los ojos y parecen amenazadores, sin embargo, cuidan sus palabras y son respetuosos. La terquedad es un rasgo que los caracteriza, pero los hace pacientes. Es admirable su capacidad de sostenerse en su opinión a pesar de que nadie los apoye.

Géminis

Poseen gran capacidad de comunicación por lo que la mejor manera en que se defienden es verbalmente. No son tímidos para expresar sus opiniones ni para hacer que su voz se escuche. Tienen un gran sentido del humor por lo que, cuando alguien no está de acuerdo con ellos, tratan de demostrar que están equivocados con simpatía.

Cáncer

Obedecen a su intuición cuando se sienten amenazados: saben si es mejor reaccionar inmediatamente o mejor esperar a que los ánimos se calmen. Suelen ser sutiles para defenderse, pero certeros y no necesitan ser intimidantes para expresar lo que opinan.

Leo

Son muy claros al expresar lo que creen y lo hacen con firmeza. Eligen bien sus batallas al entender que hay ocasiones en las que el problema se puede resolver sin convertirlo en un gran alboroto. Cuando algo les apasiona, no dejan que nadie les diga que hagan algo que no quieren hacer.

Virgo

Se defienden como desean ser tratados por los demás. Son conscientes de sus propias acciones, palabras y decisiones, al mismo tiempo, envían el mensaje de que no serán engañados ni abusados de ninguna manera. Los Virgo saben escuchar por lo que responden de manera reflexiva y ayudan a resolver conflictos y evitar problemas innecesarios.

Libra

No tienen problema para defender a los demás, pero les resulta difícil defenderse a ellos mismos, sin embargo, no dejan que nadie se aproveche de ellos. Tienen el don de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas y lo usan para ver las necesidades, deseos y motivos en un conflicto.

Escorpión

Son metódicos para defenderse: eligen la hora y el lugar. Planifican las cosas por adelantado lo que les otorga control sobre la situación porque saben que pueden volverse extremadamente intensas. Suelen ser emocionales por lo que deben ser capaces de aclarar lo que realmente les molesta.

Sagitario

En una discusión son transparentes y auténticos; tratan de no pensar en los peores escenarios y se centran en los resultados positivos. Tienen confianza y no son tímidos sobre sus talentos y habilidades por lo que sabrán utilizarlos para no salir derrotados en una situación.

Capricornio

No ceden ante algo solo porque alguien les dice que lo hagan. Son sabios, pacientes y van paso a paso para obtener lo que quieren o luchar por una injusticia. Aprenden de las experiencias para crear una estrategia de defensa y no caer en el mismo error dos veces.

Acuario

Acuario se defiende sin preocupaciones. Saben que no deben dar explicaciones cuando responden “si” o “no”, porque no necesitan la aprobación de nadie para llevar a cabo lo que piensan. Si alguien se interpone en su camino se enfrentará a ellos sin pensarlo dos veces.

Piscis

Sienten un profundo deseo de ayudar por lo que se les dificulta decir “no” a un proyecto o una causa. Sin embargo, son conscientes de que no pueden hacer todo y se defienden. Saben perfectamente lo que les molesta, así que tienen la capacidad de enfrentar un problema antes de que se haga más grave y se vean involucrados sentimientos.

