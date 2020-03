El entrenador Teddy Atlas asegura que Andy Ruiz tiene un problema con la comida, como si fuera drogadicto

Atlas mencionó que antes de entrenar al mexicano, necesita ver su comportamiento

El afamado entrenador de boxeo, Teddy Atlas, aseguró que no tiene inconveniente en ser el nuevo entrenador del mexicano Andy Ruiz; sin embargo, el peleador se lo debe tomar en serio y viajar a Nueva York para tener unas clases de prueba.

Atlas mencionó que primero debe conocer cómo trabaja el ex campeón mundial de peso completo, para después tomar una decisión, ya que ha escuchado que el mexicano tiene un problema con la comida, como si fuera un drogadicto.

“Con un niño como Ruiz, es casi como tratar, y esto va a sonar duro, como un drogadicto. Sabes, tiene un problema con la comida. Y si tuviera un hijo que realmente intentara salvar de las drogas, ¿qué haría? Lo sacas de su entorno. Bueno, lo mismo con un Ruiz.

“Tendría que sacarlo de su entorno. ‘Oh, Teddy, no lo quieres con su padre. Oh, no lo quieres con su familia. Oh, quieres ser un dictador. Oh, sí. Si quieres llamarlo así, adelante y llámalo así. Tienes que hacer lo que sea para cambiar las cosas”, explicó el entrenador.