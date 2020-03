El romántico mensaje de Sebastián Yatra a Tini Stoessel por su cumpleaños

Desde Colombia, el cantante sorprendió a su novia con un dulce video

Tini Stoessel cumplió años en medio de la cuarentena obligatoria impuesta para frenar el avance del coronavirus, pero eso no la privó de festejar una nueva vuelta al sol. Instalada en su casa junto a su mamá, su papá y su hermano, la cantante recibió muchos saludos virtuales, aunque sin lugar a dudas el de su novio, Sebastián Yatra, fue el más especial.

Desde Colombia, en donde se encuentra aislado durante este tiempo, el cantante utilizó su tiempo libre para hacer un conmovedor video para su amada, compilando fragmentos de momentos que vivieron juntos.

“Cada uno de estos recuerdos los guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre. Me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande. Quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy, y tú estás aquí conmigo de las mil maneras que solo tú sabes hacerlo. ¡Feliz cumpleaños mi gran amor! Se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje de agradecimiento, porque Dios puso un angelito en mi camino y llenas de color este milagro llamado vida. Te amo como sólo Dios sabe. Gracias por hacerme sonreír y quererme como nunca pensé que alguien pudiese hacerlo. ¡Ya son 23!”, escribió Sebastián al compartir el clip con todos sus seguidores.

Ella, completamente conmovida, no tardó en agradecerle por el dulce gesto. “Mi amor, gracias por este video y por tus palabras. Yo también atesoro cada momento que vivimos juntos en lo más profundo de mi corazón. Eres la persona más especial del mundo, gracias por amarme y aceptarme tal cual soy. Te adoro mi vida, no veo la hora de volverte a ver. Gracias“.

A través de su cuenta, Tini agradeció la enorme cantidad de saludos recibida y contó cómo vivió su día en este momento tan especial para el mundo. También aprovechó para recordar la importancia de quedarse en casa. “Hoy festejé mi cumpleaños de una manera muy especial, diferente a lo que esperaba. El lugar fue el mismo que tantas otras veces, mi casa, pero en esta ocasión solo me acompañaron mi mamá, mi hermano y mi papá, y así tiene que ser, porque nos tenemos que defender de un virus invisible que habita en la calle y que espera silencioso para poder ingresar en nuestro cuerpo para seguir contagiando a todos los que pueda“, escribió. “Hoy nuestra mejor defensa es quedarnos en casa, este virus nos está enseñando que la solidaridad, el respeto a lo establecido, pensar en el otro y ser solidarios, nos va a permitir vencerlo”.