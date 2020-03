La impactante foto de Alicia Machado recostada en la playa

View this post on Instagram

My #TBT in @playboy #2005 #MissVenezuela #MissUniverse #AliciaMachadoActress #AliciaMachadoMyStory #AliciaMachadoMissUniverse @nytimes @washingtonpost me encanta esta foto! Espero recuperar el tiempo perdido cuando todo ya no me importaba ! Entrenando fuerte! #behealthy #bestrong #beauty #playboy #fitness #powerfulwomen After bullying! #misspiggy #AliciaMachadoMissUniverse96 #USA #MissVenezuela