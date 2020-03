¿Qué es un título zombie? El terror de la ejecución hipotecaria para propietarios de una casa

Puedes ser el protagonista de una historia de terror si no tienes cuidado

Nada tiene que ver con una película apocalíptica ni mucho menos con la actual crisis sanitaria del coronavirus. El término título zombie, aunque en la realidad también podría causar terror a los propietarios de casas, explica el proceso incompleto de una ejecución hipotecaria mal realizada donde la propiedad podría pasar a manos del prestamista sin notificar al dueño y dejando la vivienda en un posible olvido.

Aunque el término y sus efectos tienen años, la crisis de préstamos hipotecarios de 2007-2008 que resultó en millones de propietarios enfrentando ejecuciones hipotecarias, si bien la mayoría de esas ejecuciones se llevaron a cabo, muchas quedaron colgando en medio del proceso, lo que resultó en decenas de miles de propietarios que tenían títulos zombis sin saberlo en los años posteriores a la crisis financiera, según Investopedia.

Una situación común para explicar un título zombie es cuando el propietario se muda a otro domicilio, no continúa con el pago de la vivienda y el prestamista no realiza la ejecución hipotecaria para confiscar la casa de manera adecuada, por lo que continúa siendo del dueño original quien aún debería hacerse responsable de impuestos y mantenimiento del lugar. Sin embargo, cuando el responsable no es notificado por una mala e incompleta ejecución hipotecaria, la vivienda queda a expensas de vandalismo, ocupantes ilegales y hasta estafadores.

Los estafadores exploran las propiedades que han caído en el proceso de ejecución hipotecaria. Estas personas fingen ser el nuevo propietario e intentan obtener un préstamo sobre la propiedad o intentan vender la propiedad aunque no les pertenece, según Realtor.

Asimismo, la posible ocupación ilegal podría afectar a los vecinos ya que una vivienda descuidada influye directamente en la plusvalía del vecindario, eso sin contar que son un foco de delincuencia.

¿Cómo evitar un título zombie? “Si ha tenido propiedades en el pasado y se ha separado de ellas de una manera inusual o complicada, obtenga asistencia profesional para averiguar el estado de cualquier título anterior antes de sorprenderse con tales noticias”, aconseja Bill Golden, agente de bienes raíces independiente con Re/Max cerca de Atlanta.

Recuerda que dejar una propiedad también conlleva un proceso del que si no estás al pendiente, a pesar de que sea un error de una mala ejecución hipotecaria del prestamista, podría involucrarte en problemas involuntarios al continuar a tu nombre y considerarte responsable por cualquier afectación a sus alrededores.

Si eres un comprador, debes asegurarte de que te muestren títulos de propiedad y situaciones previas de embargo de la misma para no tener sorpresas indeseables.

