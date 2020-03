¿Qué pasará con Sebastián Córdova y Jorge Sánchez con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos?

La participación de los juveniles americanistas en los Juegos Olímpicos está en riesgo

La mañana de este martes, el Comité Olímpico Internacional dio a conocer que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se aplazarán y serán realizados a más tardar en verano de 2021, todo esto como parte de una medida preventiva a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Pese a que la Selección Mexicana de Fútbol aún no había jugado el torneo preolímpico en busca de un boleto para los Juegos Olímpicos, este aplazamiento de la competición podría significar que 12 jugadores, entre ellos Sebastián Córdova y Jorge Sánchez del América, no puedan jugar con el equipo, pues para el 2021 ya rebasarían el límite de edad permitido al ser una competición sub 23.

🦅🇲🇽#ÁguilasTricolores por el boleto a Tokio 2020‼ Sebastián Córdova y Jorge Sánchez en la lista final de Selección Nacional de México para el Preolímpico de la CONCACAF a disputarse en Guadalajara. pic.twitter.com/WBXDb7wvv6 — Club América (@ClubAmr57489813) March 10, 2020

Aún no se conoce la postura que tomará el COI al respecto, pero hay dos hipótesis: que respete la fecha límite de edad prevista para el 2020 y deje a las selecciones convocar a los futbolistas que hayan nacido después del 1 de enero de 1997, lo cual no afectaría a México ni a ninguno otro combinado nacional, o recorrer la fecha y exigir que las selecciones convoquen a solo a jugadores nacidos después del 1 de enero de 1998, algo que borraría Sebastián Córdova, Jorge Sánchez y 10 jugadores más de la selección olímpica.

¿Qué decisión tomará el COI?