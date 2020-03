5 servicios de streaming que puedes disfrutar GRATIS por todo un mes

No tienes por qué pasar una cuarentena aburrida

Ahora que todos debemos tratar de estar en nuestras casas el mayor tiempo posible, de seguro necesitarás mantenerte entretenido en lo que dura el encierro. Por suerte, varios servicios de streaming alargaron sus períodos de prueba, por lo que podrías disfrutarlos durante 30 días sin pagar nada.

Sólo recuerda cancelarlos cuando esté a punto de terminar dicho período.

¡Sigue leyéndolos y conócelos!

Este servicio ofrece, principalmente, producciones de misterio, drama y comedias del Reino Unido, así como de Australia, Canadá e Irlanda. Normalmente, da un período de prueba de siete días, pero si ingresas el código ‘FREE30’ te darán un mes completo, de acuerdo con Consumer Reports.

Este servicio de streaming está entre los más grandes que se ofrecen actualmente. Ofrece una buena cantidad de programas de TV, películas y producciones originales. Ahora está ofreciendo una prueba gratis por 30 días también, sin necesidad de poner ningún código.

Hasta el 23 de abril, podrás obtener gratis por 30 días CBS All Access con los códigos de promoción ‘ALL’ o ‘GIFT’. Cabe señalar que el actor Patrick Stewart publicó el código GIFT en su cuenta de Instagram, pero la empresa dice que prefiere que uses el código ALL.

Si eres aficionado al horror entonces podrías disfrutar de este servicio que también extendió su período de prueba gratuito a 30 días con el código ‘SHUTIN’, según se informó en el portal Quartz.

Este servicio es propiedad de AMC Networks, y aquí se ofrece una variedad de dramas y documentales, como la miniserie The Little Drummer Girl y el programa McMafia.

Normalmente, ofrece un período de prueba de 7 días, pero al usar el código SUNDANCENOW30 podrás disfrutar del servicio durante 30 días.

