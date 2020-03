El escenario más realista: terminar las ligas en julio y reanudar la Champions League en agosto

"Lo más importante es acabar esta temporada, no saber cuándo empezará la próxima"

El parón de las ligas en todo el mundo debido a la propagación del virus COVID-19 parece que irá para largo, por más dinero que se pierda y por más que se tengan que bajar el salario los jugadores, lo primero es la salud y en el último de los términos viene cuándo se jugará la Champions League, por ejemplo.

De apretarse el calendario en Europa, la UEFA optaría por reiniciar la Champions League y la Europa League en agosto.https://t.co/hFyoDpDwTF — Líbero (@liberoperu) March 27, 2020

“Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima temporada. Si no se acaba esta temporada, se perderá el 30% de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros. El fútbol no se lo puede permitir”, declaró Jaume Roure, empresario y dueño de Mediapro, empresa de televisión en España.

Pero parece que la luz al final del túnel se vislumbra y las piezas empiezan a encajar: el panorama más realista sería terminar de jugar las ligas entre junio y julio y reubicar las competencias europeas (Champions y Europa League) en el mes de agosto. Aunque no hay nada oficial al respecto, se sabe que es la opción más viable al ver cómo están las cosas.