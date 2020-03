Emanuel Aguilera critica las medidas del gobierno mexicano contra el coronavirus COVID-19

El defensa del América está en desacuerdo con la estrategia de Andrés Manuel López Obrador

El pasado 15 de marzo la Liga MX anunció la suspensión de todos los partidos de la Liga MX, el Ascenso MX y la Liga MX Femenil, como medida precautoria ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

Pese a la presencia de casos en México desde el 28 de febrero, el gobierno mexicano decidió activar la fase 2 de la contingencia sanitaria por el coronavirus apenas el 25 de marzo, algo que causó la molestia de muchos ciudadanos y del defensa del América, Emanuel Aguilera.

En una entrevista con el sitio Defensa Pasión, página de los aficionados del Defensa y Justicia, equipo argentino en el que jugó Emanuel Aguilera, el zaguero azulcrema criticó duramente al gobierno mexicano por cómo ha actuado ante la pandemia.

“A nivel país no se están tomando muchas medidas, recién ayer ordenaron el cierre de discotecas, centros comerciales, cines y reuniones con más de 50 personas. Acá ya hay más casos que en Argentina. Leemos las noticias de los diarios de acá, mucho no se dice, la OMS nos declaró en fase 2…. Vemos los noticieros de Argentina y nada que ver cómo se maneja el tema. Acá el presidente dice que hay que salir, que no paremos la economía”, declaró Aguilera.

Tras el parón en la Liga MX, Emanuel Aguilera y el resto de la plantilla del América, se encuentran concentrados en sus casas, haciendo rutinas de entrenamiento vía remota gracias a streamings de Giber Becerra, preparador físico de las Águilas.