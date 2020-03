Venció al coronavirus: La atleta mexicana Mariana Arceo ya está curada

View this post on Instagram

Estar de este lado no es nada fácil, por favor sigan los protocolos de los especialistas para que ustedes no se vean afectados. Soy la primer mexicana en recuperar la salud 🙏👏💪 después de una neumonia causada por el coronavirus. . . . La salud es lo más importante. #covid_19 #graciasmexico #COVID2019 #sisepuede #quedateencasa