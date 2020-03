Anuel AA, novio de Karol G, ha soltado tremendo drama y le habla fuerte a varios reguetoneros

Algunos creen que la cuarentena tiene muy mal al famoso cantante y que sus mensajes podrían estar dirigidos a Maluma y Bad Bunny ¿Será?

Anuel AA ha compartido varios mensajes polémicos a través de sus historias de Instagram en donde le ha dejado claro la industria del reguetón quiénes son sus amigos, y a quiénes quiere tener cerca.

Dentro de su mensaje asegura siempre tendrán un espacio y cariño personalidades del género urbano como: Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko, Ñengo Flow, Residente, J Balvin y Jay Cortez a quienes señaló como buenas personas.

En uno de sus primeros comentarios el cantante expuso el siguiente pensamiento: “Ustedes son raros, con cojo**s y tontos e hipócritas. No puedo irme más na’ en contra de mis ideales por un negocio”.

Después añadió: “Me cansé de las máscaras, no se peguen pa’ dónde mi, en ningún lado que me vean. En serio, los demás, a menos que tengamos un negocio o algo así. En serio, sino voy a prender la mala vibra de una”.

El reguetonero concluye su mensaje señalando que hay más cantantes del género urbano que tienen su cariño y no ha mencionado. Entre estos que aún cuenta con su cariño añadió los nombres de Yandel, Casper Mágico, Rauw Alejandro, Lunay y Tu Problematik BB.

Además de los anteriores el novio de Karol G no agregó a más artistas, y de ellos se despide así: “Los demás ya saben, que Dios los bendiga, quédense por allá”.

Wisin, Maluma, Bad Bunny, Ozuna, Tito El Bambino entre otros no entraron en su lista. De los anteriores se sabe que Anuel parece no tener una buena relación con Maluma, sin embargo de momento no se sabe a quiénes, con exactitud, ha dirigido tan fuerte mensaje.

Aquí los mensajes de Anuel AA que lo han convertido en tendencia intencional en el mundo de Twitter.