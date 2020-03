Muere la “princesa roja” como víctima del coronavirus, era prima de Felipe VI, rey de España 

View this post on Instagram

Muere María Teresa de Borbón-Parma, conocida como la Princesa Roja, a causa del coronavirus en París. Descendiente del Rey Carlos III y relacionada con la familia Real Holandesa, defendía los ideales del carlismo, se opuso el régimen del General Franco y abogaba por la liberación de los llamados presos políticos en Cataluña. Nuestro pésame a la familia. . #mariateresadeborbonparma #corona #mariateresaborbon #borbones #borbon #borbonese #casareal #carlosiii #casarealespañola #casarealholandesa #paris #coronavirus #huisvanoranjeNassau #covid_19 #covid #covıd19