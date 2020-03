Hay ojos en todos lados: En Cd. Victoria, la gente cuida que el ‘Gullit’ Peña no se vaya de fiesta

Miguel Mansur, presidente de Correcaminos, dijo que cuentan con el apoyo de la afición para acusar al futbolista si lo ven cometiendo algún acto de indisciplina

Carlos Peña, quien es famoso por sus repetidos actos de indisciplina y su gusto por la “pachanga”, se ha portado bien desde que llegó a Cd. Victoria para jugar con los Correcaminos en el Ascenso MX. Esto en parte gracias a que está “monitoreado” por la afición, que lo cuida y lo protege de que no vaya a cometer actos de indisciplina.

Hinchas de Correcaminos cuidan que 'Gullit' Peña no recaiga en el alcoholismo ➡https://t.co/fohP54HcuJ pic.twitter.com/ZpaKf38XYs — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 30, 2020

Recordemos que el mediocampista fue liberado de su anterior equipo, el GKS Tychy, de Polonia, debido a que no se reportó con ellos durante casi un mes, además de que antes de salir al extranjero también cometió actos de indisciplina en Cruz Azul y por eso tuvo que dejar al equipo.

¡VENGA GULLIT PEÑA!🇲🇽 Muchos lo critican y se burlan de él. Ya aceptó que tuvo problemas de Alcoholismo y quiere demostrar que aquél talento que demostró hace años aún sigue. Sabemos de su potencial Gullit Peña. pic.twitter.com/nLZsHyWTa9 — Analistas (@_Analistas) December 23, 2019

Sin embargo, en esta ocasión ha sido diferente, luego de casi dos meses de estar en Correcaminos, el comportamiento del “Gullit” ha sido ejemplar, dentro y fuera de la cancha, tal y como lo relató Miguel Mansur, el presidente de la institución.

“El ‘Gullit’ es un deportista que ha valido su peso en oro y que está trabajando para sacar adelante lo que él sabe hacer”, dijo en entrevista para ESPN.

Muchas Felicidades estimado ⁦⁦@G27Gullit⁩, que sea un cumpleaños lleno de bendiciones en la ciudad que te vio nacer, mi reconocimiento por tu entrega en nuestro equipo. pic.twitter.com/UB4hG1riZ7 — @MiguelMansur (@MiguelMansurMx) March 29, 2020

Asimismo, el dirigente mencionó que han contado con el apoyo de la afición, para que lo cuide y lo proteja de no andar en malos pasos.

“Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo”, sentenció Mansur.