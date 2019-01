El futbolista mexicano Carlos “Gullit” Peña no se arrepiente de su alcoholismo

El exjugador de Chivas y Cruz Azul reconoce en entrevista que se encuentra en rehabilitación

El futbolista mexicano Carlos “El Gullit” Peña, quien ha tenido serios problemas de alcoholismo, reapareció en los medios de comunicación y durante una entrevista aseguró que no se arrepiente de nada de los que ha hecho dentro y fuera del terreno de juego.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada, cuando quise jugar futbol fue por mí, cuando quise levantar una cerveza fue por mí, cuando quise tener hijo fue igual”, declaró a la cadena Multimedios.

Debido a su alcoholismo, el “Gullit” Peña ingresó a la clínica de rehabilitación del exboxeador mexicano Julio César Chávez y el futbolista lo reconoce abiertamente.

“Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez y tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera”, agregó el mediocampista mexicano, quien actualmente no tiene equipo, aunque su carta sigue perteneciendo a los Rangers de Glasgow en Escocia.

Carlos Peña inició su carrera en las divisiones inferiores del club mexicano Pachuca y después pasó por equipos como el Club León, Chivas de Guadalajara, Rangers, Cruz Azul y el más reciente fue el Necaxa, equipo del que fue excluido casi al finalizar el torneo Apertura 2018, luego de recaer en el alcohol.

“No es difícil si uno quiere cambiar, yo tomé la decisión de darme una segunda oportunidad; sí es difícil cuando no tienes gente que te apoya, pero si la tienes y uno quiere cambiar, no pasa nada, es muy fácil”, destacó.

Pese a su rehabilitación por el problema con el alcohol y a que se encuentra inactivo, Carlos Peña sigue buscando oportunidad con algún equipo de fútbol y el jugador de 28 años asegura que tiene propuestas de Turquía y de Polonia, aunque tiene hasta el 31 de enero para tomar una decisión, pues también está abierto a escuchar propuestas del fútbol mexicano.