Qué hay que hacer para obtener el cheque de ayuda económica por coronavirus

El IRS preparó una página con la información que se requiere para recibir la ayuda económica. Quienes no declaran impuestos por sus bajos ingresos, tendrán que llenar una declaración muy sencilla para recibir la ayuda

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro dicen que los estadounidenses comenzarán a recibir sus cheques de ayuda económica por el coronavirus en las próximas tres semanas.

Los pagos son parte del paquete de rescate de $2,2 billones de dólares firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump con el objetivo de combatir los estragos económicos del brote de coronavirus.

La mayoría de las personas no necesitan hacer nada para obtener el dinero.

#IRS y @USTreasury anuncian que la distribución de los pagos de impacto económico comenzará en las próximas tres semanas sin que se requiera ninguna acción para la mayoría de las personas. https://t.co/BZvANkny0r pic.twitter.com/MFsdk4JnIh — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) March 31, 2020

Pero algunos, incluidos los adultos mayores y las personas de bajos ingresos que tradicionalmente no pueden presentar declaraciones de impuestos, deberán deberán presentar una declaración de impuestos sencilla para recibir el pago.

El IRS habilitó una página con información sobre la ayuda económica por coronavirus en español y aclara que la información para llenar estas declaraciones sencillas de impuestos para recibir la ayuda económica por parte de adultos mayores y personas de bajos ingresos, no están disponibles aún: se publicarán en los próximos días.

Las personas atrasadas en la presentación de sus impuestos también pueden quedar sin recibir el cheque de ayuda económica, hasta que no presenten sus impuestos.

El IRS y el Departamento del Tesoro han proporcionado más detalles sobre cómo asegurarse de que le paguen.

¿Quién es elegible para el pago de impacto económico?

Los que presentan declaraciones de impuestos con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 dólares para individuos y hasta $150,000 dólares para parejas casadas que presenten declaraciones en conjunto, recibirán el pago completo.

Para los que presentan ingresos por encima de esos montos, el monto del pago se va reduciendo $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000/$150,000 dólares.

Los solicitantes individuales con ingresos superiores a $99,000 dólares y los que declaran en conjunto ingresos de $198,000, sin hijos no son elegibles.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos del 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 dólares para individuos o $2,400 dólares para parejas casadas. Los padres también reciben $500 dólares por cada hijo calificado.

¿Cómo el IRS sabrá a donde enviar mi pago?

La mayoría de las personas no necesitan tomar ninguna acción. El IRS calculará y enviará automáticamente el pago de impacto económico a aquellos elegibles.

Para las personas que ya presentaron sus declaraciones de impuestos del 2019, el IRS usará esta información para calcular el monto del pago.

Para aquellos que aún no han presentado su declaración del 2019, el IRS usará la información de su presentación de impuestos del 2018 para hacer los cálculos de pago de impacto económico. El pago de impacto económico se depositará directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en la declaración presentada.

Para aquellos que buscan información sobre pago de impacto económico, #IRS la compartirá tan pronto como esté disponible. Mientras tanto, no hay necesidad de registrarse, solo asegúrese de haber presentado una declaración de impuestos de 2018 o 2019. https://t.co/BZvANkny0r pic.twitter.com/ZUQjhv878n — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) March 30, 2020

El IRS no tiene mi información de depósito directo. ¿Que puedo hacer?

En las próximas semanas, el Tesoro planifica desarrollar una herramienta en línea para individuos para que provean su información bancaria al IRS en línea, así las personas pueden recibir sus pagos inmediatamente en lugar de cheques por correo.

Normalmente no tengo el requisito de presentar una declaración de impuestos. ¿Aun puedo recibir mi pago?

Sí. Las personas que usualmente no presentan una declaración de impuestos tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir un pago de impacto económico. Los contribuyentes de bajos ingresos, personas mayores de edad, beneficiarios del Seguro Social, algunos veteranos e individuos con discapacidades que normalmente no presentan, no adeudarán impuestos.

¿Como puedo presentar la declaración necesaria para recibir mi pago de impacto económico?

IRS.gov/coronavirus pronto proveerá información con instrucciones acerca de cómo las personas en estos grupos pueden presentar una declaración de impuestos de 2019 sencilla, pero necesaria, que incluye su estado civil tributario, numero de dependientes e información de depósito directo de su cuenta bancaria.

No he presentado mi declaración de impuestos para 2018 o 2019. ¿Aun puedo recibir un pago de impacto económico?

Sí. El IRS insta a cualquier persona que está obligada a presentar una declaración de impuestos del 2018 o 2019 a que la presenten lo más pronto posible para recibir un pago de ayuda económica por coronavirus. Es importante incluir información bancaria para el depósito directo en la declaración.

La fecha de impuestos ha sido aplazada de abril 15 a julio 15. Todo contribuyente – individuos, corporaciones, entidades no corporativas y quienes pagan impuestos de empleo por cuenta propia – también puede aplazar pagos impuestos por ingresos al #IRS. https://t.co/BZvANkny0r pic.twitter.com/KHjguQ5G04 — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) March 21, 2020

Tengo que presentar una declaración de impuestos. ¿Por cuánto tiempo estarán disponibles los pagos de impacto económico?

Para aquellos preocupados por visitar a un profesional de impuestos o una organización comunitaria local en persona para obtener ayuda con su declaración de impuestos, el IRS enfatiza que estos pagos de impacto económico estarán disponibles durante el resto del 2020.

Y la fecha para presentar la declaración de impuestos federales se extendió hasta el 15 de julio de 2020.

La fecha de vencimiento para los impuestos ha cambiado https://t.co/leoyli3XTs #IRS pic.twitter.com/hITbmIDQ9s — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) March 30, 2020

¿Dónde puedo encontrar información adicional?

El IRS publicará toda la información clave en IRS.gov/es/coronavirus tan pronto como esté disponible.

El IRS tiene personal limitado en muchas de sus oficinas pero continúa comprometido en ayudar a los contribuyente elegibles a recibir sus cheques lo más eficientemente posible.

El IRS pide a los contribuyentes buscar la información actualizada en IRS.gov/es/coronavirus, en lugar de llamar al IRS ya que el número limitado de asistentes disponibles está ayudando a procesar las declaraciones de impuestos del 2019.