Se enteró durante cuarentena por coronavirus que su esposo le es infiel

La mujer compartió su terrible experiencia en una revista y de cómo ha podido sobrevivir a convivir 24 horas con la persona que la traicionó

Para muchos, la cuarentena que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus puede ser el tiempo que todos necesitaban para reconectarse con su yo interior y sobretodo, con la familia, a la cual, por el día a día tan ajetreado, podemos llegar a descuidar o a no prestar la atención que cada miembro necesita.

Sin embargo, también tenemos la otra cara de la moneda, es decir, aquellos para los que la cuarentena se ha convertido en una completa y total pesadilla.

Algo así es lo que está viviendo una mujer de Nebraska llamada Lisa, quien concedió una entrevista a la revista The Cut, en donde narró lo difícil que ha sido estar encerrada en casa desde hace varias semanas tras enterarse de que su esposo le es infiel.

“Hace dos semanas descubrí que mi esposo, con quien estoy hace 6 años, tuvo múltiples encuentros amorosos en el último año, más recientemente con una de mis supuestas amigas. Estoy desconsolada y no puedo confiar en él emocionalmente, pero todavía está en la casa”, contó la mujer.

“Tener que vivir en un espacio con alguien que me ha faltado el respeto y ha mentido tanto, es increíble. Estoy furiosa y extremadamente decepcionada. Estoy devastada. A veces quiero darle un beso de buenas noches, porque lo necesito, pero no puedo porque sé lo que hizo. No es un espacio fácil para estar”, agregó.

Lisa explicó que luego de descubrir el engaño, lo enfrentó y su esposo decidió irse de casa y buscó pasar la noche en un hotel, pero por las restricciones sanitarias no le fue posible, por lo que volvió y durmió en el sofá.

“Hay momentos cada día en los que pienso en pedirle que se vaya, pero doy un paso atrás y me doy cuenta de que no podemos darnos el lujo de hacerlo en este momento”, indicó la mujer, quien también es madre de un bebé de 18 meses.

“Afortunadamente, estoy bien versada en la compartimentación, por lo que puedo vivir en un espacio con él y tener la capacidad de no tomar un cuchillo“, confesó la mujer, quien afirmó: “Todos estamos juntos en esta pandemia. Todos luchan con sus propios problemas además de la incertidumbre de los próximos meses. El mío es el de un marido infiel”,sentenció.