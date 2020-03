Soñar que te persiguen ¿es una pesadilla de mal augurio?

Es uno de los sueños más comunes y puede relacionarse a situaciones positivas de nuestra vida

La sensación de ser perseguido en los sueños perdura cuando despertamos en estados de agitación, angustia o preocupación, sintiendo que fue una pesadilla de mal augurio, pero no necesariamente significan calamidades ya que puede tener una señal positiva.

Estos sueños generalmente suceden cuando estamos bajo mucho estrés o si un problema no se va de nuestras vidas, por lo que nuestro subconsciente trata de buscar una ruta de escape a estas dificultades, según se explica en el portal de Significado de los sueños.

También puede ser señal de que no deseas enfrentarte a situaciones complejas o problemáticas y prefieres huir de ellas, sin embargo, sabes que acabarán por encontrarte.

El significado positivo de soñar que te persiguen quiere decir, en términos generales, que necesitas un cambio de actitud en tu vida para afrontar los problemas que te aquejan.

Uno de los sueños más comunes es que te persiguen animales, por ejemplo, un perro. Los perros son símbolo de buena suerte y si te persiguen es que tienes buena salud física; sin embargo, también representa tus deseos de conocer gente nueva y formar nuevas amistades.

Si quienes te persiguen son personas, el significado dependerá de quién sea el que está detrás de tuyo. En caso de que sean familiares, quiere decir que te aprecian y buscan la manera de ayudarte, pero posiblemente tu no deseas sus consejos por alguna razón; posiblemente sabes que estás en problemas y no deseas afrontarlos.

Ahora que si sueñas que huyes de tus amigos, indica que necesitas un tiempo para ti; no significa que no los quiera, lo que deseas es separarte unos cuantos días para dedicarte a lo que no puedes hacer cuando estás con ellos.

Otro sueño común es que sueñas que alguien, no sabes quién, te busca para matarte. Esto es una señal de que no confías en cualquiera, así que es un buen momento para confiar un poco más en las personas, principalmente, en las que son más cercanas a ti.

Una señal de advertencia es soñar que te persiguen brujas, ya que es probable que hayas hecho algo malo y buscas huir de sus consecuencias. Por otra parte, también puede ser indicio de que te acechan los problemas, así que deberás tener cuidado.

