La cifra de muertos por coronavirus en Estados Unidos es seguramente mayor a la oficial

Las personas que mueren en casa o en residencias de ancianos no cuentan como decesos por COVID-19

El nuevo coronavirus está con casi total seguridad matando a más estadounidenses que lo que están publicando las instituciones del país, según expertos en seguridad pública y cargos del propio Gobierno que participan en el conteo.

La red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cuenta como muertes por COVID-19 solo los casos en los que un test de laboratorio haya confirmado la presencia de coronavirus. “Sabemos que es una subestimación“, dijo la vocera de la agencia, Kristen Nordlund.

La falta de acceso a las pruebas durante la llegada del virus a Estados Unidos provocó que la gente que murió por problemas respiratorios no se contaran como muertos por COVID-19, según aseguran epidemiólogos a The Washington Post. Incluso ahora, las personas que mueren en casa o en residencias de ancianos no cuentan como decesos por COVID-19, afirman al Post directores de funerarias, médicos forenses y representantes de hogares de ancianos.

Por otro lado, no en todos los lugares del país se realizan pruebas de coronavirus una vez que la persona ha muerto. Algunos expertos apuntan que es un desperdicio de un recurso escaso que podría emplearse para detectar casos en vivos y que además su resultado no siempre es acertado.

Los funcionarios de salud pública y los líderes del gobierno no tienen, por tanto, una visión completa de las muertes totales que está produciendo la pandemia mientras evalúan su evolución y se enfrentan a preguntas diarias.

Científicos especializados en análisis de estadísticas de mortalidad consideran que aún es demasiado temprano para estimar cuántos decesos han quedado sin cuantificar. Lo que sí adelanten es que en enfermedades con síntomas como COVID-19, las muertes con resultados positivos de la enfermedad son solo una pequeña parte del total.