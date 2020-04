¿Puedo comprar una casa a pesar del COVID-19? Las ventajas de la cuarentena

Las facilidades actuales sólo durarían mientras exista la pandemia

No es desconocido para compradores y vendedores que la propagación del COVID-19 en Estados Unidos ha impuesto su ley en el mercado inmobiliario y que las ventas de primavera no tendrán el auge usual que poseen año con año. Pero no todo son malas noticias, ya que la cuarentena presenta ciertas ventajas que si bien no provocarán el mismo brillo de épocas similares, tampoco podrían ser tan grises como el otoño.

De acuerdo con la última encuesta de la Asociación de Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) en su Flash: Economic Pulse realizada entre el 16 y 17 de marzo, encontró que el 48% de los corredores han notado una disminución en el interés del comprador debido al brote del coronavirus. Sin embargo, un número similar, el 45% de los miembros consideran que las aún bajas tasas hipotecarias son un aliciente para los compradores.

La preocupación en el mercado a principios de año, cuando la enfermedad se mantenía en el continente asiático sin generar incertidumbre mundial, es que ya existía un problema de inventario, por lo que ahora que muchos compradores se están retirando del mercado, otros tienen la excelente oportunidad de comprar su patrimonio con la ventaja de realizar una oferta conveniente a su bolsillo con menos competencia.

Pero tal como la pandemia, este panorama de relativa conveniencia para algunos es momentánea, pues los expertos en bienes raíces señalan que esta demanda acumulada podría eventualmente elevar los precios de las viviendas. Eso podría significar que ahora es el momento de buscar gangas, según Realtor.

“El debilitamiento temporal del mercado inmobiliario probablemente será seguido por un fuerte repunte, una vez que se levante la cuarentena”, previó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Si te encuentras con la fortuna de mantener tu empleo desde casa, tu economía no se ha visto tan afectada como la de millones de hogares y tenías planes de comprar una casa en próximas fechas, además de que es un extraordinario momento hecho a tu medida, también tienes la posibilidad de ver opciones de vivienda desde la comodidad de tu domicilio consultando a los corredores inmobiliarios para que te muestren videos y visitas virtuales. Asimismo, se están realizando cierres remotos para evitar el contacto social y que puedas cumplir tu meta patrimonial.

