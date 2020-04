Atleta mexicana que enfermó de coronavirus crea fundación para ayudar a hospitales

Cuando contrajo COVID-19 se dio cuenta que hace falta mucho material y medicamentos para hacer frente a la pandemia

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de La Opinión puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

El pasado 27 de marzo, Mariana Arceo fue dada de alta tras recuperarse del COVID-19. La pentatleta mexicana contrajo el virus en España y después de unos días críticos con neumonía, venció la enfermedad.

Mientras estuvo internada se dio cuenta que los hospitales no cuentan con el material suficiente para hacer frente a la pandemia, por lo que decidió crear una fundación para ayudar al personal de salud.

Mariana Arceo compartió un video en Twitter donde habló sobre lo que vivió mientras estuvo enferma:

“Hace unas semanas tuve que vivir en carne propia una situación muy fuerte, fui diagnosticada con COVID-19. En Barcelona me contagié, me estaba entrenando para mis primeros Juegos Olímpicos y estando internada en el hospital me hizo darme cuenta de la realidad que se está viviendo y de lo que se está a punto de enfrentar.”

“No hay el material de protección que se necesita, eso me pareció algo muy triste. Saliendo de ahí me entró el deseo de hacer la apertura de mi fundación para aportar a esas personas que salvaron mi vida y que van a salvar la de muchos otros y lamentablemente esto no puedo hacerlo yo sola, por eso recurro a ustedes”.

Conoce más sobre mi Fundación y sumate con un donativo a partir de $1 para poder ayudar a nuestros héroes 👨‍⚕️👩‍⚕️ a protegerse y poder combatir los casos de COVID-19#sumate #Ayuda #fundacion #Covid_19 #Mexico pic.twitter.com/VPcouLALvB — mariana Arceo (@marianaArceo7) April 6, 2020

La pentatleta pidió a sus seguidores sumarse a la causa con cualquier donativo.