¿Trabajo remoto? 5 consejos para que tu casa no se convierta en una cárcel

Dividir espacios, tiempos y hasta atuendos te ayudará a no volverte loco

La palabra “hogar” se ha resignificado en muchas familias: paso de ser un hogar de relajación y paz para ser uno de confinamiento debido al coronavirus. Para muchos estadounidenses, su casa se ha convertido en oficina, guardería, escuela, cine, cárcel y hasta manicomio.

De acuerdo con lo que Ann Park, psiquiatra especializada en ansiedad, depresión y manejo del estrés con sede en Tampa, Florida, le menciono a Realtor, lo complicado de la situación actual es que nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia y el encierro, lo que magnifica todas las sensaciones relativamente negativas antes mencionadas.

Gracias a Park, tenemos 5 consejos para que tu casa no se convierta en una cárcel cuando trabajas desde ahí.

1. Mantener espacios sagrados

La falta de costumbre de trabajar desde casa provoca que muchos laboren en el sofá mientras ves televisión, luego te trasladas a tu oficina y hasta a la cocina eres capaz de llegar cuando deseas un aperitivo.

Park sugiere crear un espacio de cualquier tamaño que sea únicamente para el trabajo o la escuela y luego cerrar ese espacio, mental y físicamente, cuando hayas terminado.

“Incluso en un espacio pequeño, podemos designar una zona de trabajo”, dice Park.

2. Establece un horario

Un horario básico ayuda mucho a dividir el hogar en un espacio para el trabajo y la relajación. Establecer un tiempo de trabajo, otros de relajación y hasta para comer, te hará más fácil definir incluso tu espacio laboral y el vital.

3. Vístete para la ocasión

Si bien estar en pijama todo el día puede ser una gran idea y válida de vez en cuando, tampoco es lo más conveniente. Tu ropa también define tus actividades: estar en pijama es estar en casa, cambiarte de ropa, aunque no sea un traje, te da la perspectiva de acción y trabajo. Eso es lo que necesitas para no volverte loco, no querrás aparecerte en la oficina con tu ropa para dormir cuando todo se normalice.

4. Cuida tu espacio

Está bien que el miedo por contraer una enfermedad contagiosa como el COVID-19 sea el motor suficiente para realizar una limpieza exhaustiva, sin embargo, la obsesión nunca es buena. Asegúrate de que el santuario de tu hogar sea cómodo e higiénico, pero no seas tan duro contigo mismo. Agenda tus actividades, entre ellas, tus tareas domésticas.

5. Adáptate

Transformar tu casa por un espacio multifuncional (hogar, oficina, gimnasio, escuela, restaurante) no es tarea sencilla, pero en tiempos actuales es necesario. Sólo no te abrumes, pero procura adaptar tus habitaciones para que evolucionen a más que una sala, una comedor o un cuarto personal.

