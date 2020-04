BTS anuncia ‘Bang Bang Con’, un maratón de conciertos gratuitos vía streaming

Un regalo de la boy band coreana a sus fanáticos en todo el mundo

La cuarentena mundial a causa del coronavirus COVID-19, ha sido aprovechada por una gran cantidad de músicos, quienes han decidido ofrecer varios conciertos virtuales a la gente que se resguarda en sus hogares ante esta crisis de salud.

Radiohead anunció que transmitirá conciertos semanales en Youtube y ahora BTS, el fenómeno mundial de las boybands coreanas dio a conocer en su cuenta de twitter que presentará un maratón de conciertos en la misma plataforma.

El evento que llevará por nombre ‘Bang Bang Con’, se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril y será un streaming de cuatro conciertos por día que podrán verse de manera gratuita a nivel mundial a través del canal de Youtube BANGTANTV.

Los conciertos que se presentarán serán los siguientes:

2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage]

2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]

BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories)

BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+]

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories)

BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER]

BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL