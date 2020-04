Este viernes arranca la eLiga MX con América, Cruz Azul y Monterrey encabezando la cartelera

Falta poco para atestiguar la primera jornada del torneo virtual en el que los jugadores representarán a sus clubes en el FIFA 20

El silbatazo inicial del nuevo proyecto del fútbol mexicano en su versión virtual de FIFA 20 ya está muy cerca, este viernes 11 de abril comenzará a rodar el balón con tres encuentros que lucen atractivos: Necaxa vs. Monterrey, Cruz Azul vs. Atlas y Puebla vs. América.

Cabe recordar que en la eLiga MX se replicará el calendario del Torneo Clausura 2020, a diferencia de que habrá partidos todos los días (a excepción de los jueves) y que todas las semanas habrá jornada doble. Participarán los 18 clubes de la primera división y se jugará a dos tiempos de 6 minutos, con tres jugadores de cada equipo manejando la consola de videojuegos.

Los Rayos y los Rayados serán los encargados de estrenar este nuevo formato que surgió como consecuencia del confinamiento por la pandemia del coronavirus. En el caso de los de Aguascalientes, sus representantes serán Carlos Guzmán, Jairo González y Daniel Álvarez; mientras que los que defenderán la camiseta blanquiazul son Carlos Guzmán, Jairo González y Daniel Álvarez. El partido comenzará a las 3 pm ET / 12 pm PT. Todos los duelos serán transmitidos en Estados Unidos por TUDN .

Una hora más tarde “saltarán a la cancha” La Máquina y los Zorros del Atlas. Por parte de los celestes jugarán Santiago Giménez, Lucas Passerini y Jonathan Borja; los rojinegros que los enfrentarán son Luciano Acosta, Breyton Vázquez e Ismael Sosa.

Después, a las 9 pm ET / 6 pm PT, las Águilas del América harán su debut, enfrentando al Puebla. Los azulcrema que buscarán volar serán Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti y Santiago Cáseres; sus rivales de La Franja serán Santiago Ormeño, Bryan Angulo y Christian Tabó.

Este torneo es algo inédito entre futbolistas profesionales, por lo que aún no es posible aventurarse a dar un pronóstico, pero lo cierto es que todos los clubes tienen la misma oportunidad de levantar el campeonato, no importa su tradición, ni sus vitrinas ni mucho menos su dinero, sólo cuenta lo bien que sepan manejar el mando. Ya veremos dentro de poco quién pinta para llevarse el título.