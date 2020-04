La hermana de Cristiano Ronaldo viaja a Brasil en medio de la pandemia de coronavirus

View this post on Instagram

Oi pessoal, só para avisar que a gente tá guardada,mas a contar os segundos,para espalharmos o charme nas ruas do mundo , a mãe já me falou que Deus está a cuidar de tudo ao detalhe,o importante é acreditar e seguir com o coração cheio de fé, uma hora tudo se compõe ❤️🙏cuidem-se gente , com amor , muito muito amor no coração 🙏❤️ #euacredito #vaificartudobem🌈 #Deusnocomando🙏