¿No has tomado el sol?, consume alimentos que aportan vitamina D y fortalece tus defensas

La Vitamina D reduce las probabilidades de desarrollar infecciones respiratorias agudas causadas por virus

Si tu hogar no tiene espacios donde puedas tomar el sol, probablemente estés necesitando vitamina D, también llamada “la vitamina del sol”. Por ello debes de consumir alimentos que incluyan este nutriente.

La piel produce la vitamina D al exponerse directamente a la luz solar. La piel expuesta a la luz solar en ambientes interiores, a través de una ventana, no produce vitamina D, explica The National Institutes of Health (NIH).

¿Por qué es importante la vitamina D?

La vitamina D es un nutriente necesario para el cuerpo, los músculos la necesitan para moverse; los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y cada parte del cuerpo; ayuda a fortalecer los huesos ya que mejora la absorción del calcio y además el sistema inmunitario emplea esta vitamina para combatir los virus y bacterias que lo invaden.

Su papel en la lucha contra infecciones

La suplementación con vitamina D reduce las probabilidades de desarrollar infecciones agudas del tracto respiratorio (la mayoría de las cuales se deben a virus) en un 12% a 75%.

De acuerdo a la Escuela de Salud Pública de Harvard, en estudios que incluyen tanto la gripe estacional como la pandémica causada por el virus H1N1 en 2009. Entre los infectados (de todas las edades e incluso con problemas crónicas preexistentes, los síntomas de la gripe fueron menores y la recuperación más pronta si habían recibido dosis de vitamina D superiores a 1000 UI.

Alimentos que contienen vitamina D

Las mejores fuentes son los pescados grasos: como el salmón, el atún y sardinas

Queso

Yema de huevo

Leche de vaca y vegetal fortificada

Cereales, bebidas de soya y yogures pueden tener vitamina D agregada, siempre revisa la etiqueta

Consejo. Coloca los hongos comestibles a la luz, aportarán cierta cantidad de vitamina D

Recomendaciones

La luz del sol es importante para la síntesis de la vitamina D, sin embargo, procura no exponerte demasiado tiempo para reducir el riesgo de cáncer de piel. Usa filtro solar con factor de protección solar (SPF) de un mínimo de 8.

La exposición excesiva al sol no causa toxicidad por vitamina D porque el cuerpo limita la cantidad de esta vitamina que produce.

Cuidado con los suplementos

El exceso de vitamina D puede causar confusión, desorientación, problemas en el ritmo cardíaco y daños en los riñones.

Límites máximos diarios recomendados

Bebés: 25 mcg a 38 mcg (1,000 a 1,500 UI)

Niños de 1 a 8 años de edad: 63 mcg a 75 mcg (2,500 a 3,000 UI)

Niños mayores de 9 años de edad y adultos: 100 mcg (4,000 UI)