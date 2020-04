Una ración de fresas aporta la vitamina C que necesitas en el día

Una ración de fresas aporta más vitamina C que la naranja

Además de tener una agradable aroma y sabor, las fresas son muy nutritivas, están cargadas de antioxidantes, vitamina C y fibra, también contienen hierro y yodo.

El porcentaje de vitamina C en las fresas es incluso superior al que posee la naranja. Una ración media de fresas de 150 g, contiene 86 mg de vitamina C; mientras que una naranja mediana, de 225 g, contiene 82 mg, publica el Ministerio de Medio Ambiente Español.

La Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos (FDA) también refiere que una taza (152 g) de fresas contiene 89.4 mg.

¿Para qué necesitas vitamina C?

Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Tu defensa que te protege y combate infecciones por virus, bacterias y otros cuerpos extraños.

Forma proteína que produce vasos sanguíneos, piel y músculos

Ayuda a que el cuerpo absorba y almacene hierro

Ayuda sanar heridas y formar tejido cicatricial

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes

Frutas y verduras mejores fuentes de vitamina C

El cuerpo no produce dicha vitamina C, y las frutas y verduras son las mejores fuentes de esta vitamina, explica The National Institutes of Health.

Es posible que quienes consumen gran cantidad de vitamina C al comer frutas y verduras corran menos riesgo de tener varios tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, seno y colon. Tomar suplementos dietéticos de vitamina C, con o sin otros antioxidantes, no ayuda a prevenir el cáncer.

La cantidad que debes ingerir varía de acuerdo a la edad y género, 75 mg para mujeres adultas y 90 mg para hombres adultos. Quienes fuman necesitan 35 mg más.

Vitamina C y los resfriados

La mayoría de las personas que toman suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de resfriarse. Sin embargo, los resfriados pueden ser de menor duración y con síntomas más leves.

Las fresas no solamente ofrecen los beneficios que aporta la vitamina C, también previenen las caries, cuidan tu piel, corazón y vista.