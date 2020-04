Geraldine Bazán y su hija Miranda se visten sólo con una almohada

Varias celebridades están encantadas, aunque hubo un fuerte comentario que señaló que el reto del #Pillowdress es tonto e innecesario ante tanta calamidad

Geraldine Bazán se unió al #Pillowdress y apareció en Instagram con una pequeña almohada blanca como único vestido. Su belleza cautivó a varias celebridades quienes no han dudado en comentar su publicación que ya suma más de 141 mil likes.

Clarissa Molina y Federico Díaz destacaron su belleza. Mientras que Camila Sodi dijo: “Las dos son hermosas”, y es que junto a Geraldine también aparece la pequeña Miranda, hija de la actriz y Gabriel Soto, quien aceptó el reto y se ha vestido con una almohada rosa.

La imagen se ha llevado, también, la crítica de algunos que consideran el “Challenge” tonto e innecesario, como una usuaria de la red que comentó: “Con todo respeto, considero que esto es una tontada. No comprendo el Challenge, no lo comprendo y para mí no tiene la menor gracia y sentido. A no ser de que sea un pretexto para sugerir que se tiene un cuerpazo! Lo cual sería totalmente innecesario para una mujer como tú”.

Hay que decir que muy pocos estuvieron de acuerdo con esta postura, y son más los que destacan la belleza de la actriz y su buen sentido del humor ante tantas malas noticias debido al coronavirus.