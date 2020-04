Ronaldo Souza, peleador de UFC, espera que se reaviven los shows: “Tengo miedo, pero debo mantener a mi familia”

El peleador brasileño confía en que Dana White, presidente de UFC, mantendrá protegidos a los atletas

Uno de los grandes motivos que han orillado a Dana White, presidente de UFC, a continuar con los shows de la empresa, a pesar del coronavirus, es darle trabajo a sus peleadores, pues en más de una ocasión ha destacado que es su único propósito.

Al respecto, el brasileño Ronaldo Souza peleador de la compañía, ha reforzado las palabras del directivo, pues aseguró que si bien tiene miedo de la situación que se vive en el mundo, necesita pelear para mantener a su familia, así que espera que pronto se lleven a cabo los eventos.

“Sé que el mundo se está volviendo loco, pero creo que Dana White nos mantendrá a todos a salvo y nos pondrá a trabajar. Rezo para que todo salga bien. Tengo miedo, eso es normal. Todos tienen miedo”, explicó el peleador al portal MMA Fighting, luego de que el directivo aseguró que las carteleras se realizarían en una isla privada, a pesar de que ESPN rechazó la idea.

“Tratamos de mantener a todos protegidos, pero sigo pensando en una cosa: si no puedo pagar la hipoteca de mi casa, si no puedo pagar mis facturas, voy a perder mi casa. Si salgo a la calle, es cuando se complica, es cuando realmente no estarán protegidos. Tengo que cuidar a mi familia de una forma u otra. Sé que UFC me mantendrá protegido”, agregó.