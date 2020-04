Bernie Sanders apoya a Joe Biden: “Debemos unirnos para vencer al presidente más peligroso”

El senador Bernie Sanders (Vermont) apoyó públicamente la campaña del exvicepresidente Joe Biden.

“Debemos unirnos para derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna”, escribió Sanders en su cuenta de campaña de Twitter en referencia al presidente Donald Trump.

El senador y el exvicepresidente compartieron un mensaje conjunto, pero hablaron de los temas que impulsó Sanders durante su campaña sobre los cuales Biden acordó retormar algunos de los más singificativos, incluyendo un plan para ayudar a inmigrantes, así como ayudar a estudiantes con deudas universitarias y buscar vías para reducir la desigualdad socioeconómica.

“Lo necesitamos en la Casa Blanca. Haré todo lo que pueda para ver que eso suceda, Joe”, dijo Sanders al exvicepresidente. “Hoy les pido a todos los estadounidenses, les pido a todos los demócratas, les pido a todos los independientes, les pido a muchos republicanos que se unan en esta campaña para apoyar su candidatura”.

Sanders reconoció que Biden enfrenta un reto complicado en las elecciones de noviembre, en medio de la crisis por coronavirus y la incertidumbre económica.

“Joe, sé que hay una enorme responsabilidad sobre tus hombros en este momento, y es imperativo que todos trabajemos juntos”, dijo.

Biden agradeció el apoyo y elogió el movimiento impulsado por su rival político.

“Tu respaldo significa mucho. Espero con interes trabajar contigo”, expresó. “No soy yo… es nosotros. Es una frase tuya”.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020