Eddy Reynoso, entrenador de Ryan García, considera que el joven boxeador necesita más experiencia

El entrenador mexicano destacó que García no ha vencido a nadie de renombre

El joven boxeador Ryan García se ha empeñado en decir que puede acabar con Jorge Linares, Gervonta Davis y que posiblemente con Manny Pacquiao en 2021, pero su entrenador Eddy Reynoso aseguró que, si bien en el boxeo todo es posible, su pupilo requiere más experiencia.

“Me gustaría un par de peleas más, en las últimas tres peleas hemos peleado cuatro rondas, él necesita aprender más. Nos faltan dos o tres peleas, no porque no pueda vencerlos a todos en este momento, pero para obtener más posibilidades, más en términos de aprendizaje y entrenamiento, le falta un poco más de experiencia”, explicó Reynoso a ESPN.

“En lo que a mí respecta como entrenador, no hemos vencido a nadie; no hemos ganado ningún campeón mundial, no hemos ganado ningún clasificatorio mundial, pero creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer para convertirnos en un gran campeón”, agregó.

Se había especulado sobre una batalla de García contra Linares para el 11 de julio en el Staples Center, en Los Ángeles, y a pesar de que el venezolano había aceptado el pleito, nunca se hizo oficial.