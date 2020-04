Hatred, el polémico y ultraviolento juego llegará a Nintendo Switch

Parece que ese status quo de Nintendo de que es una consola para niños ya es cosa del pasado por el desarrollador Destructive Creations anunció en Twitter que su polémico y ultraviolento juego “Hatred” llegará a Nintendo Switch.

Hatred salió en 2014 y por su nivel de violencia y sexualidad fue clasificado como “Adults Only”, que por lo regular se asigna a juegos de alta carga sexual, y desde entonces esa plataforma ha sido la única manera de adquirirlo y jugarlo.

Happy Easter our beloved fans 🖤

Recently we revealed something regarding Nintendo Switch. This picture may give you a better idea about what is going to happen.

Are you waiting? pic.twitter.com/a16anUq5St

— Destructive Creations (@DestCreat_Team) April 11, 2020