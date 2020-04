10 datos curiosos que debes saber sobre el champagne

¿Sabías que el vino de fiesta por excelencia era considerado “malo” por sus burbujas?

El Champagne o champán que es considerado en la actualidad como una bebida exclusiva tiene su origen en los monasterios de Francia. Su creador trataba de evitar las burbujas, pero los ingleses preferían ese vino “malo”.

Te contamos 10 datos curiosos que debes saber de esta bebida

1. El champán tiene denominación de origen, para tener derecho a etiquetar el término champagne, es necesario que las uvas se produzcan en los viñedos de la región de Champagne (Francia).

2. Fue creado en el siglo XVI por un monje benedictino ciego llamado Dom Pierre Pérignon. Asociaba uvas de diferentes viñedos, su intención era elaborar vino blanco a partir de uvas tintas. Las burbujas eran un “accidente” que el monje trataba de evitar.

3. Hay champagnes que son el resultado de la mezcla de hasta diez o más añadas diferentes.

4. Si dice “Blanc de Blancs” en la etiqueta significa que el 100% del vino se elabora a partir de variedad Chardonnay, puede estar entre los más costosos.

5. Se le llamaba vino del demonio o saltatapones. Todos los vinos “trabajan” durante la primavera, la levadura genera gas, los vinos embotellados se vuelven ligeramente espumosos, explica la Enciclopedia Larousse. El espumoso champán tiene dos fermentaciones.

6. El champán no debe exponerse a la luz y ni a diferencias de temperatura.

7. Si es demasiado viejo, pierde su frescor y su espuma y adopta una tonalidad amarilla dorada oscura.

8. La botella de champán clásica tiene una capacidad de 750 ml, es gruesa y su fondo presenta un hueco para resistir la presión de los gases.

9. El champán debe servirse bien frío, pero nunca helado. Idealmente se debe de servir entre 8 y 12º C.

10. El tapón no debe saltar. Se debe inclinar la botella para que los gases choquen antes en el cuello y no tenga tanta presión, la idea es no dejar escapar tantas burbujas.

Se sirve en copas de forma de flauta para que no se pierda el gas rápidamente.