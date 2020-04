Burger King ofrece hamburguesas gratis a los estudiantes y Steak ‘n Shake regala papas fritas en el drive-thru

Burger King quiere recompensar a los estudiantes que se encuentran estudiando en en línea debido a la emergencia por coronavirus y regalarles comida gratis.

La cadena de comida rápida está publicando una pregunta en sus redes sociales a partir del y hasta el próximo 20 de abril.

Las trivias son elaboradas con preguntas sobre matemáticas, biología, química y literatura a la que los estudiantes deben responder a través de la aplicación de BK para obtener un Whopper gratis en cualquier compra, limitando a uno por estudiante.

La promoción será válida para quienes estén registrados en la aplicación de BK, sean mayores a 18 años y para los invitados de entre 13 y 18 años bajo el consentimiento de sus padres, dice el comunicado de la compañía.

intelligence is 🔥. impress us by figuring these out and score yourself a $0 Whopper with any purchase.

La promoción no es válida para todos los restaurantes, ni en Alaska o Hawai. Para conocer las restricciones debes ingresar a la página de http://www.bk.com/offer-terms.

Por otra parte la cadena de restaurantes Steak ‘n Shake está regalando papas fritas por tiempo limitado en los restaurantes participantes en el drive-thru.

Para obtener el regalo no es necesario comprar nada simplemente existe un límite de una orden de papas fritas por persona, según informa el sitio web del restaurante de Indianápolis.

“En estos tiempos tan difíciles, nos gustaría hacer nuestra parte por nuestras comunidades dando papas fritas gratis a todos”, dijo el CEO de Steak ‘n Shake Sardar Biglari en un comunicado de prensa.

El obsequio es una forma de agradecer a las personas que continúan desempeñando en un oficio o trabajo, también es parte de la iniciativa “todos somos esenciales” que la compañía lanzó a finales del mes de marzo.

FREE FRIES FOR EVERYONE, because WE TRULY ARE ALL ESSENTIAL. ⁣Starting tomorrow, 4/8.

Available at participating locations. Drive thru only, simply ask for your free fries. Limit one per customer per visit. #WereAllEssential pic.twitter.com/SK8FBDrpIb

— Steak 'n Shake (@SteaknShake) April 8, 2020