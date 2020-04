Consuelo Duval sale en defensa de Eugenio Derbez: “Por este hombre saco las garras”

La actriz habló del comediante mexicano como un hombre admirable al que conoce desde hace más de 25 años

Luego de que Eugenio Derbez recibiera fuertes críticas por supuestamente publicar noticias falsas en medio de la crisis por COVID-19 en México, es su amiga y ex compañera de trabajo, Consuelo Duval, quien sale en su defensa.

“¡NO ME LO TOQUEN! Por este Hombre saco las garras“, escribió la conductora del programa ‘Netas Divinas’ para iniciar el mensaje con el que pidió a los usuarios de redes sociales no atacar a quien solo intenta darle voz a quien no puede hablar.

La actriz habló del comediante mexicano como un hombre al que conoce desde hace más de 25 años y quien ha dado su vida por hacer felices a las personas con su trabajo: “Ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni la crueldad animal“, sentenció.

En el mensaje, Duval aprovechó para agradecerle a su amigo por alzar la voz para apoyar a los encargados de cuidar la salud de los mexicanos:

“Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mier**??? ¿Pues qué clase de personas somos? ¿Dónde está la empatía y el amor? ¿Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? ¡GRACIAS EUGENIO DERBEZ!.”

La actriz y comediante finalizó el mensaje para expresar su cariño a Derbez.

“¡Te amo! ¡Te admiro y te bendigo amigo mío!“, agregó.

El mensaje que acumuló más de 130 mil “me gusta” fue acompañado con una imagen en la que se ve a la pareja de actores abrazados durante su interpretación de los personajes del programa de comedia ‘La Familia P. Luche’.

Poco después, el actor de Hollywood reaccionó a la publicación con emotivas palabras de agradecimiento: “Ufff… Me dejaste sin palabras. Sólo puedo agradecer tu empatía y tu amistad. Siempre solidaria, siempre humana, siempre honesta. Te adoro con toda mi alma“.