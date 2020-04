Seis indicadores claves que California va a considerar antes de modificar la orden de cuarentena

El gobernador de California, Gavin Newsom, explicó cuáles son los seis indicadores que su gobierno busca alcanzar antes de restablecer la normalidad.

En un discurso emitido la mañana de este martes, el gobernador se refirió a las fases de la pandemia del coronavirus. “La primera fase fue hace meses cuando repatriamos vuelos desde China. La segunda fue una fase de mitigación de fijar estrategias como la orden de quedarse en casa, cerrar escuelas” afirmó.

“La tercera fase fue la de la ampliación del sistema de salud para cumplir con el alza de la demanda que requiere no solo esfuerzo humano, sino material y físico como más camas y ventiladores”, agregó en su intervención.

Para el gobernador actualmente el estado está en una transición en la que las decisiones deben ser guiadas por la ciencia y los especialistas de salud y no por la política. “Ahora estamos en la fase de supresión y en vía hacia la inmunidad y luego hacia una eventual vacuna. De eso quiero hablarles”, dijo Newsom.

El gobernador definió seis indicadores claves que guiarán el camino hacia el levantamiento de la orden “Más seguros en casa” en el estado.

Para él la más importante es el incremento de la capacidad de pruebas, de monitorear a las personas contagiadas y de rastrear a los contactos directos usando tecnología y recursos humanos, pero eso no es todo.

Governor Gavin Newsom lays out parameters and tools needed before the state modifies California’s statewide stay-at-home orders and other broad #COVID19 interventions.

El plan también habla de la habilidad de prevenir infecciones en adultos mayores y personas con problemas de salud y de la capacidad de respuesta en caso de un brote en instituciones vulnerables.

El tercer punto de la guía se refiere a la capacidad del sistema de salud para soportar un alto incremento de la demanda, para lo que se han estado incorporando más camas y asegurando suministros de diversos tipos.

El cuarto indicador se refiere a la habilidad de desarrollar un tratamiento que sea efectivo y accesible a través de la colaboración de entes públicos, privados y académicos. Por su parte, el quinto punto se refiere a asegurar las condiciones básicas de distanciamiento y protección para usuarios y trabajadores de establecimientos comerciales y escuelas, entre otros.

Por último, el plan del gobernador Newsom habla de la habilidad de una respuesta inmediata que ayude a restablecer órdenes de confinamiento en caso de existir un nuevo brote.

#COVID19’s impact on the economy, on poverty & on healthcare is hard to sustain. In the future, we will need to modify our Stay-at-Home order.

Today, Governor @GavinNewsom lays out the road map to do that, including 6 key indicators that will be considered. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/LrshImUFUV

