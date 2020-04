Anfetaminas y maniobras arriesgadas, la combinación que mató a Roy Halladay

A casi dos años y medio de la muerte del expitcher de las Ligas Mayores Roy Halladay, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), dio a conocer los pormenores del informe sobre el accidente aéreo que le costó la vida al integrante del Salón de la Fama del béisbol.

MLB Hall of Famer Roy Halladay had high levels of amphetamines in his system and was doing extreme acrobatics when his plane crashed into Tampa Bay in 2017 https://t.co/18SmhdanGQ pic.twitter.com/wnHhLVA2YF

De acuerdo al documento, Halladay tenía en su cuerpo altos niveles de anfetaminas, mientras realizaba maniobras de alto grado de dificultad en su hidroavión ligero Icon A5, lo que provocó que perdiera el control de la aeronave para impactarse con el mar en la Bahía de Tampa, en Florida.

What do clouds feel like? I didn’t know either until I got my new Icon A5! I’m getting bruises on my arms from constantly pinching myself! pic.twitter.com/BaObEUj3Xo

— Roy Halladay (@RoyHalladay) October 13, 2017