Recuerdan a Jackie Robinson con millonario donativo para combatir coronavirus entre afroamericanos

En el marco de la conmemoración del 73º aniversario del debut de Jackie Robinson en las Ligas Mayores, Thomas Tull, productor de la película “42”, inspirada en la vida del exbeisbolista, donará $4.2 millones de dólares destinados a la compra de equipo médico de protección para el personal de salud encargado de atender a los enfermos de coronavirus.

El recurso será entregado entre la comunidad afroamericana, la cual ha sido una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19, ya que según cifras preliminares, se estima que el 42% de los fallecimientos se han dado entre este sector de la población en los Estados Unidos.

“A life is not important except in the impact it has on other lives.” – #Jackie42 pic.twitter.com/YZKF5ZlrPr

— MLB (@MLB) April 15, 2020