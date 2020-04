En la Convención Nacional Republicana podrían tener que usar máscaras y estar a 6 pies entre sí

Los líderes de la Convención Nacional Republicana 2020 dicen que están avanzando sus planes para la convención que se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto de 2020 en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.

La Convención Nacional Republicana será el evento en el cual los delegados del Partido Republicano de Estados Unidos seleccionarán a los nominados del partido para presidente y vicepresidente en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Se espera que la convención atraiga a casi 50,000 personas a la ciudad, lo que ha preocupado a algunos residentes durante la pandemia de coronavirus.

Pero incluso con la planificación más cuidadosa, la pandemia de COVID-19 se perfila como el gran disruptor, uno que aún podría forzar cambios dramáticos.

Marcia Lee Kelly, directora ejecutiva de la convención, dijo que están avanzando “a toda máquina” para producir esta convención histórica en Charlotte, pero advirtió que la convención podría verse muy diferente si la pandemia de COVID-19 continúa.

Kelly dijo que el tamaño del Spectrum Center permitiría a los planificadores distribuir a los asistentes. “Tenemos 19,000 asientos con los que podemos jugar”, dijo.

Los líderes de RNC dicen que han estado adelantados y que la salud de la comunidad sigue siendo la máxima prioridad. “Este es un territorio desconocido”, dijo Kelly. “Estamos monitoreando de cerca lo que dicen el gobernador, los CDC y los expertos en atención médica”.

